В Петербурге заасфальтировали мозаику, которой горожане закрыли ямы

Жители района Семенцы в центре Петербурга попрощались «шереметьевской звездой» и «слоном». Народные творения заасфальтировали.

Мозаичные фигуры закрывали дыры в асфальте. В среду, 13 октября, стало известно, что творения горожан уничтожили дорожные рабочие, сообщили в Instagram-аккаунте, посвященном районной жизни.

Активисты надеются, что уничтожение фигур произошло не просто так, и в скором времени дорогу наконец починят

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Игоря Талькова пришел защищать граффити с отцом от коммунальщиков. Изображение появилось на Литейном проспекте.