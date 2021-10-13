В Петербурге заасфальтировали мозаику, которой горожане закрыли ямы

В Петербурге заасфальтировали мозаику, которой горожане закрыли ямы
Заполнять выбоины разноцветной мозаикой жители Семенцов начали в начале осени. Фото: скриншот instagram @sementsi.sosedi

Жители района Семенцы в центре Петербурга попрощались «шереметьевской звездой» и «слоном». Народные творения заасфальтировали.

Мозаичные фигуры закрывали дыры в асфальте. В среду, 13 октября, стало известно, что творения горожан уничтожили дорожные рабочие, сообщили в Instagram-аккаунте, посвященном районной жизни.

Активисты надеются, что уничтожение фигур произошло не просто так, и в скором времени дорогу наконец починят

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Игоря Талькова пришел защищать граффити с отцом от коммунальщиков. Изображение появилось на Литейном проспекте.

дорожники новости СПб яма


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заасфальтировали мозаику, которой горожане закрыли ямы
Россиянам напомнили о длительных выходных в ноябре
В Петербурге выросло суточное число случаев коронавируса
В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID в мире
Автоледи подбила машину Росгвардии на улице Есенина
ДТП с тремя машинами собрало пробку у «Московской»
Экс-супруга Аршавина Казьмина съехала с детьми из особняка
В Петербурге могут ввести QR-коды для посещения мероприятий