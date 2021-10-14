Путин рассказал, как ему удалось избежать заражения COVID

Путин рассказал, как ему удалось избежать заражения COVID
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о страхе подхватить COVID-19 во время поездок.

По его словам, своевременная вакцинация и высокий уровень антител позволила ему избежать заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили «РИА Новости».

Российский лидер прошел процедуру вакцинации несколько месяцев назад — в марте этого года.

Напомним, в сентябре президент провел две недели на самоизоляции. Причиной этого стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжил активно работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге.

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