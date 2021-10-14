Утром Петербург накрыл туман

Утром Петербург накрыл туман
Утром Петербург окутал туман. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге утром 14 октября ожидается туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром в четверг в городу местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В МЧС также предупредили, что из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии. При сильном ветре следует воздержаться от походов в лес и близко к воде из-за возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что14 октября в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают небольшие дожди.

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