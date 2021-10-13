Дождь и ночные заморозки прогнозируются в Ленобласти 14 октября

В четверг, 14 октября, в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, в четверг в Ленобласти установится переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Южный, юго-западный ветер будет слабым.

Температура воздуха за окном ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, но местами может подморозить до минус 2 градусов. В разгар дня в регионе прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода в четверг, 14 октября, порадует жителей Петербурга отсутствием осадков и ветра. Ожидается переменная облачность, но обойдется без дождей.