Дождь и ночные заморозки прогнозируются в Ленобласти 14 октября

Дождь и ночные заморозки прогнозируются в Ленобласти 14 октября
В регионе ожидаются ночные заморозки. Фото: pixabay

В четверг, 14 октября, в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, в четверг в Ленобласти установится переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Южный, юго-западный ветер будет слабым.

Температура воздуха за окном ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, но местами может подморозить до минус 2 градусов. В разгар дня в регионе прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода в четверг, 14 октября, порадует жителей Петербурга отсутствием осадков и ветра. Ожидается переменная облачность, но обойдется без дождей.

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