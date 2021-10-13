Облачность и до +11 градусов: какая погода ждет петербуржцев в четверг

Погода в четверг, 14 октября, порадует жителей Петербурга отсутствием осадков и ветра.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг в Северной столице установится переменная облачность, однако дождей не прогнозируется. Синоптики прогнозируют, что ветер подует с южных, юго-западных направлений, он будет слабым.

В ночь на 14 октября в городе похолодает до 3-5 градусов тепла. С наступлением дня температура воздуха поднимется до 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до +10 градусов.