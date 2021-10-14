В Волхове ночью загорелось заброшенное здание

В ночь на 14 октября в городе Волхов в Ленинградской области произошел пожар. Там загорелось заброшенное здание.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 3:46. Очевидцы заметили дым на Ленинградской улице и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия прибыла дежурная смена 60 пожарно-спасательной части Ленобласти. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Заброшенное здание горело на общей площади 120 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 4:22. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.