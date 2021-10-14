В Волхове ночью загорелось заброшенное здание

В Волхове ночью загорелось заброшенное здание
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 14 октября в городе Волхов в Ленинградской области произошел пожар. Там загорелось заброшенное здание.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 3:46. Очевидцы заметили дым на Ленинградской улице и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия прибыла дежурная смена 60 пожарно-спасательной части Ленобласти. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Заброшенное здание горело на общей площади 120 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 4:22. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

волхов пожар происшествия


 

Новости партнеров
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волхове ночью загорелось заброшенное здание
В четверг в Петербурге будет пасмурно, но без дождя
Ночью на Суздальском проспекте сгорел гараж
Стала известна длительность естественного иммунитета у переболевших ковидом
Утром Петербург накрыл туман
При пожаре в Колпино погиб мужчина
Спасатели потушили ночной пожар в Колпинском районе
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4