Астрологи рассказали, в какие дни недели рождаются самые страстные люди

Те, кто родились в среду, славятся своей скованностью, а вот «люди субботы» отличаются любвеобильностью.

Астрологи уверены, что на характер человека влияет не только его знак зодиака, но и день недели, в который он появился на свет. Зная дату рождения партнера, можно запросто выяснить, насколько он хорош в постели. Не верите? Давайте посмотрим.

Понедельник

Люди, рожденные в понедельник, готовы к экспериментам – в том числе в постели. Они активно предлагают попробовать что-то новенькое и сами запросто соглашаются на авантюры. При этом таким людям свойственно быть разборчивыми и не размениваться на короткие встречи.

Вторник

Появившиеся на свет во вторник всегда следят за своим внешним видом, чего требуют и от своего партнера. Им нравится находиться в комфортной обстановке, где все друг другу доверяют. Люди, рожденные во вторник, бывают настойчивыми. Кого-то это может напугать, а другим такое придется как раз кстати – особенно в спальне.

Среда

Рожденные в среду скованны и боятся экспериментировать. По этой причине им может быть некомфортно заниматься любовью с включенным светом или в неожиданном месте. При этом они готовы делать то, чего от них просят, так что им подойдут инициативные партнеры.

Четверг

Таким людям нравится заниматься любовью как можно чаще и дольше. Они большие любители экспериментов и ищут новых ощущений. Если им удается найти свою вторую половинку, то в постель с тех пор они будут ложиться с одним человеком. Рожденные в четверг с радостью поделятся накопленными знаниями и умениями.

Пятница

Если вам удастся переспать с человеком, рожденным в пятницу, будьте уверены – вы запомните это надолго. Эти люди – отличные любовники, которые обожают доминировать в постели.

Суббота

Интимная близость с людьми, появившимися на свет в субботу, похожа на настоящий праздник. Они обожают физический контакт и непременно подарят вам море наслаждений. Время с таким человеком пролетает быстро, так что не забывайте наслаждаться каждым мгновением.

Воскресенье

Воскресным людям в сексе важно доверие. Сначала они хорошо узнают партнера и только потом ложатся с ним в одну постель. В противном случае близость не принесет ни радости, ни удовлетворения.

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