На Подвойского петербуржец с ножом угрожал убить бывшую сожительницу

На Подвойского петербуржец с ножом угрожал убить бывшую сожительницу
Мужчину задержали. Фото: pixabay

В Невском районе росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего расправой бывшей сожительнице.

Об этом информирует пресс-служба УВО ВНГ по городу. Все произошло в ночь на 14 октября у дома на улице Подвойского. Очевидцы вызвали правоохранителей, сообщив, что на улице мужчина с ножом в руках угрожает женщине.

К месту происшествия направили наряд вневедомственной охраны и сотрудников полиции. Стражи порядка в 00:30 задержали агрессивного мужчину, который избил бывшую сожительницу и угрожал зарезать ее ножом.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Холодное оружие изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировало с огнестрельным слепым ранением мягких тканей средней трети левого бедра.

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На Подвойского петербуржец с ножом угрожал убить бывшую сожительницу
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