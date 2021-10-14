На Подвойского петербуржец с ножом угрожал убить бывшую сожительницу

В Невском районе росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего расправой бывшей сожительнице.

Об этом информирует пресс-служба УВО ВНГ по городу. Все произошло в ночь на 14 октября у дома на улице Подвойского. Очевидцы вызвали правоохранителей, сообщив, что на улице мужчина с ножом в руках угрожает женщине.

К месту происшествия направили наряд вневедомственной охраны и сотрудников полиции. Стражи порядка в 00:30 задержали агрессивного мужчину, который избил бывшую сожительницу и угрожал зарезать ее ножом.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Холодное оружие изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировало с огнестрельным слепым ранением мягких тканей средней трети левого бедра.