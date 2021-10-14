В Калининском районе мужчина получил огнестрельное ранение

В Калининском районе мужчина получил огнестрельное ранение
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Калининском районе Петербурга 42-лентний мужчина госпитализирован с огнестрельным ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 13 октября.

По предварительной информации, на улице у 6 парадной д.13 по улице Брянцева мужчина 1974 года рождения в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в своего неприятеля. Подозреваемый задержан.

Пострадавшего госпитализировало с огнестрельным слепым ранением мягких тканей средней трети левого бедра в удовлетворительном состоянии госпитализирован БагдуловМ.Г.. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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