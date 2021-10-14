ДТП возле Ново-Петергофского моста спровоцировало пробку

Утром 14 октября неподалеку от Ново-Петергофского моста в четверг, 14 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить таксист и пикап.

Дорожный инцидент случился на набережной Обводного канала произошла около 10 часов утра.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели. В результате аварии две полосы движения оказались перекрыты. Образовалась пробка. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем.

«У Ново-Петергофского моста на Обводном таксист с пикапом не поделили дорогу. пикап перекрыл две полосы. В карете один пострадавший», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».