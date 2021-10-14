В час пик на дорогах Петербурга пробки вырастут до 7 баллов

На улицах Петербурга сегодня очень плотное движение. На настоящий момент загруженность дорог составляет 4 балла, но к 18 и 19 часам пробки вырастут до 7-значного значения.

Жители Петербурга жалуются на перекрытия дорог в связи с Евразийским форумом, который стартовал в Таврическом дворце. Стоят улицы, проспекты и набережные особенно в центре города. В районе Таврического дворца осложнено движение, а также в районе Литейного моста, моста Александра Невского, пробка из-за ремонта у вантового моста, стоят Синопская и Смольнинская набережные, затруднено движение на Невском проспекте. В социальных сетях сообщают, что в 12:30 перекрыли Дачный проспект в сторону КАД. Смольная набережная от большеохтинского моста в сторону центра также была перекрыта.

Ограничено движение по Приморскому проспекту, Трамвайному проспекту, проспекту Обуховской обороны, Кленовой и Инженерной улицах.

Водителям необходимо заранее учесть ситуацию на дорогах.

Ранее gazeta.spp.ru писала, что 9 октября в Петербурге на капитальный ремонт закрылся Биржевой мост, и весь транспортный поток перенаправлен преимущественно на Тучков мост.