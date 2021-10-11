Километровые пробки: фоторепортаж Gazeta.SPb о том, как петербуржцы привыкают к ремонту Биржевого моста

Пробки в первый будний день после закрытия Биржевого моста на ремонт до конца 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пробки в первый будний день после закрытия Биржевого моста на ремонт до конца 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В субботу, 9 октября, в Петербурге закрылся на капитальный ремонт Биржевой мост. Теперь весь транспортный поток перенаправлен преимущественно на Тучков мост. В первый же будний день на Васильевском острове и Петроградке образовались внушительные пробки.

Последний раз ремонт Биржевого моста проводился 60 лет назад. Вероятно, теперь восстанавливать путепровод без ограничения движения не представляется возможным. Петербуржцам за рулем, тем не менее, придется привыкать к новой реальности, как и пешеходам, пользующимся наземным транспортом.

Есть надежда, что вскоре транспортные потоки и правда удастся развести комфортным для всех участников дорожного движения образом. Например, вице-губернатор Борис Пиотровский считает, что уже через неделю ситуация нормализуется: «Мы привыкнем», — уверен политик.

На данный момент специалисты уже сняли слой асфальта — спустя два дня после начала ремонта. Основную часть работ планируется завершить до ноября 2022 года, после чего мост откроют для транспорта, но отдельные участки продолжат ремонтировать еще примерно до весны 2023 года.