В Кремле назвали условие перехода к жестким мерам по COVID-19

Песков добавил, что в регионах, где ситуация с эпидемией приближается к критической, властям приходится принимать другие решения. Фото: сайт Кремля

Песков добавил, что в регионах, где ситуация с эпидемией приближается к критической, властям приходится принимать другие решения. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не будут принимать чрезвычайных мер, пока врачи справляются с потоком больных коронавирусом.

По словам Пескова, медицинская инфраструктура в регионах мобилизована. Он отметил, что сейчас в сфере здравоохранения больше технологий и протоколов лечения, инфраструктурных возможностей.

Спикер Кремля подчеркнул, что до тех пор, пока в отдельно взятом субъекте инфраструктура здравоохранения «не захлебывается» и продолжает справляться с потоком ковидных пациентов, жесткие меры по борьбе с COVID-19 вводить не будут.

Он добавил, что в регионах, где ситуация с эпидемией приближается к критической, властям приходится принимать другие решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести QR-пропуска для походов в заведения.