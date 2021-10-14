Молоко вредно взрослым: самые популярные мифы о еде

Молоко вредно взрослым: самые популярные мифы о еде
Фото: unsplash.com

Мифы, связанные с едой и питанием, удивительно живучи. Жвачкой, которая прилипнет к желудку, если ее проглотить, пугали не одной поколение детей. И если эта детская страшилка — из разряда шуток, то есть несколько заблуждений, в которые верят и многие взрослые. Собрали для вас самые популярные.

Бананы способствуют набору веса

Это действительно калорийный продукт (90 ккал на 100 граммов продукта). Однако кроме калорий, в них содержится цинк, железо, фолиевая кислота и кальций, калий, витамины группы В. Бананы дают заряд энергии и способствуют выработке серотонина. Так что умеренное употребление бананов сделает вас счастливей, но не толще.

Шоколад – афродизиак

Еще в этом контексте часто говорят и про устрицы. Шоколад действительно можно назвать романтическим продуктом, но на сексуальное влечение он никакого влияния не оказывает. Доказано научно.

Куриный суп помогает при простуде

Врачи развенчивают этот миф — простуду нельзя вылечить при помощи супа. Миф очень живуч – таким образом пытались добиться выздоровления еще в Средние века. С тех пор фармакология сильно продвинулась вперед, поэтому рекомендуем поискать более действенное средство, чем суп. Хотя он может быть для больного горла приятен.

Сельдерей сжигает жир

И да, и нет. Сельдерей относится к продуктам с отрицательной калорийностью. Так их называют потому, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем от них получает. Безусловно, это диетический продукт, который поможет похудеть. Но сам по себе он, конечно, никаким образом сжигать жиры не может.

Рыба полезна для мозга

Отчасти да. Благодаря содержанию жирных кислот омега-3 рыба способствует нормальной работе мозга. И только. Стать умнее и сообразительнее, поедая форель или селедку, к сожалению, невозможно.

Молоко вредно взрослым

Если с усвоением молока у вас проблемы, срочно исключайте его из своего рациона. Если и молоко, и сливки, и мороженое переносите на ура, то и продолжайте спокойно это делать. Исследования показали, что люди, которые каждый день употребляли обычные молочные продукты, теряли долю жира в организме, одновременно набирая мышечную массу.

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