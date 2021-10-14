Роспотребнадзор назвал неблагоприятной ситуацию по COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти со второй половины сентября наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Unsplash

В Ленобласти со второй половины сентября наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Unsplash

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе неблагоприятная.

По словам Историк, в Ленобласти со второй половины сентября наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В настоящее время нет предпосылок тому, что заболеваемость начнет снижаться. Об этом она рассказала на пресс-конференции ТАСС 14 октября.

Она отметила, что у порядка 12% всех заболевших коронавирусом в регионе диагностирована пневмония, большинство болеют форме ОРВИ.

«Необходимо было принятие жестких мер, чтобы стабилизировать ситуацию. У наших регионов-соседей также ни у кого нет эпидемиологического благополучия», — заявила руководитель управления ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле назвали условие перехода к жестким мерам по COVID-19.