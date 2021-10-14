Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы

Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы
В опавшей листве содержатся споры плесневых грибов, которые являются природным аллергеном. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил об опасности опавших осенью листьев для некоторых людей.

По словам медика, от лежащей на земле листвы у людей могут начаться инфекционные заболевания или аллергия. Особенно это затрагивает тех, у кого аллергия на плесени, передает радио Sputnik.

Болибок объяснил, что в опавшей листве содержатся споры плесневых грибов, которые являются природным аллергеном. Плесень появляется на листве после дождей, поскольку она начинает гнить. После этого плесень поднимается в воздух, и у некоторых людей начинается аллергическая реакция.

Он отметил, что споры плесени опасны не только аллергией, но и инфекционными заболеваниями. Большое количество таких спор при попадании в организм запускает развитие инфекционных процессов.

«В случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее», — заключил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нужно знать об уходе за собой в осенний период.

аллергия листва плесень


 

Новости партнеров
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы
Участники плоггинг-забега собрали на берегу Финского залива более трех тонн ...
В детсаду Кудрова на неисправной карусели мальчику оторвало палец
Под Рязанью наши тело 15-летнего подростка: следствие считает его жертвой ...
Жириновский встал на защиту петербургской учительницы, уволенной из-за секс-блога
Президент России рассказал про улучшение условий для женщин с детьми
Роспотребнадзор назвал неблагоприятной ситуацию по COVID-19 в Ленобласти
С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией