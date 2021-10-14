Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил об опасности опавших осенью листьев для некоторых людей.

По словам медика, от лежащей на земле листвы у людей могут начаться инфекционные заболевания или аллергия. Особенно это затрагивает тех, у кого аллергия на плесени, передает радио Sputnik.

Болибок объяснил, что в опавшей листве содержатся споры плесневых грибов, которые являются природным аллергеном. Плесень появляется на листве после дождей, поскольку она начинает гнить. После этого плесень поднимается в воздух, и у некоторых людей начинается аллергическая реакция.

Он отметил, что споры плесени опасны не только аллергией, но и инфекционными заболеваниями. Большое количество таких спор при попадании в организм запускает развитие инфекционных процессов.

«В случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее», — заключил врач.

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