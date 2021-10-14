Все, что нужно знать об уходе за собой в осенний период

Есть всего несколько правил, соблюдая которые вы сможете сберечь свою красоту и молодость.

Середина октября – петербуржцы уже и не вспомнят, когда в последний раз видели солнце. В такой период особенно важно следить за своим самочувствием, чтобы ни в коем случае не подорвать ни эмоциональное, ни физическое здоровье в эти холодные дни. Мы подготовили для вас всего несколько правил, соблюдая которые вы с легкостью сохранить свою красоту и молодость.

Пейте как можно больше воды

Понимаем, что этот совет всем надоел, но ведь многие из вас продолжают его игнорировать. А ведь благодаря воде организм насыщается влагой, которая необходима для поддержания нашего физического здоровья. Летом соблюдать правило просто, ведь из-за жары пить хочется постоянно, а вот осенью жажда все реже дает о себе знать. Поэтому купите себе бутылку для воды и заведите новую привычку: пить из нее как можно чаще. Следить за количеством выпитого помогут специальные приложения на смартфоне. Так шансы спасти организм от обезвоживания вырастут в несколько раз.

Следи за своим питанием

Эксперты рекомендуют питаться разнообразно, но также важно, чтобы приемы пищи были сбалансированными. Осенью растут тыквы и кабачки – это самое время освоить новые рецепты. Также постарайтесь отказаться от вредных продуктов, которыми так приятно заедать стресс. Иначе придется вновь худеть к следующему отпуску.

Усиль уход за кожей

После лета, солнечного и жаркого, кожа нуждается в усиленном увлажнении. Будет не лишним приобрести специальные средства, которые помогут восполнить недостаток влаги. Их задача — спасти эпидермис от сухости, обезвоживания и раздражения.

Занимайся спортом

В холодное время года так сложно заставить себя лишний раз выйти из дома. Все чаще хочется остаться на диване и смотреть любимые фильмы. Такой малоподвижный образ жизни непременно скажется не только на фигуре, но и на здоровье. Поэтому важно быть активными: кататься на велосипеде, гулять, осваивать новые виды спорта. Благодаря этому вы сможете оставаться бодрыми и эффективными, несмотря на нехватку солнечных лучшей.

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