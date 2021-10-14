Половина петербуржцев во время рабочего дня хотят спать

Две трети петербуржцев клонит в сон во время работы. Фото: Pixabay

Две трети петербуржцев клонит в сон во время работы. Фото: Pixabay

Столько же горожан имеют проблемы со сном из-за постоянного стресса на работе, сообщает онлайн-рекрутинг hh.ru.

Парадоксальная ситуация сложилась для петербуржцев. От стрессов на работе не могут спать нормально 46% жителей Северной столицы. В то же время в течение рабочего дня их клонит в сон. Об этом говорят данные опроса, проведенные онлайн-рекрутинговым сервисом. Более того, нарушениями сна на фоне стресса петербуржцы страдают чаще своих сограждан.

В своем неважном самочувствии горожане винят высокую загруженность на работе. Наладить сон не получается по разным причинам. За последние полтора года на качество сна жалуется треть респондентов. 28% считают, что оно улучшилось, 38% никаких изменений не замечало.

Из 46% жителей Северной столицы, недовольных качеством сна две трети (67%) чувствуют сонливость весь день. Другие две трети (61%) отметили трудности с засыпанием, а 40% просыпаются посреди ночи. Так, 63% связывает это с высоким уровнем стресса, 59% — с высокой загруженностью на работе или учебе. Только 30% признали отсутствие нормального сна «сформировавшейся вредной привычкой».

23% опрошенных не спят из-за мешающих звуков, 17% — дискомфорт в ногах мешает принять удобную позу, 11% — винят свою метеозависимость, 10% — допоздна играют в видеоигры, 8% — имеют маленьких детей, которые, как известно, также не способствуют крепкому сну.

В среднем петербуржец спит 6-8 часов в сутки, каждый пятый спит не более 6 часов, могут себе позволить роскошь поспать 8-10 часов – 22%. Только 2% горожан спит около полусуток — больше 10 часов.

Больше половины считают, недосып негативно влияет на работу, а 80%, что на самочувствие. Пытаются сломать систему 51%, большая часть старается лечь пораньше, каждый четвертый восполняет проблемы дневным «отсыпом».

Пьют снотворное – 22%, не пьют кофе и энергетики – 14%, 12% — меньше работает, 10% — контролирует присутствие гаджетов в жизни, 8% — пошли к врачу за советом. Кардинально поступили 6% человек, которые сменили работу на менее интенсивную или отказались от подработок.

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