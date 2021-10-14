Число привитых от гриппа петербуржцев превысило 1,38 млн

Число привитых от гриппа петербуржцев превысило 1,38 млн
В этом году для иммунизации населения петербургские медики используют две вакцины - "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге от гриппа вакцинировались более 1,38 миллиона человек. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

По данным на 14 октября, прививку от гриппа в Северной столице сделали 1 380 618 местных жителей, в том числе 181 385 детей. Это составляет 25,58% населения.

Петербуржцев прививают двумя вакцинами. Для взрослого населения используют вакцину «Совигрипп», а для детей старше 6 месяцев и взрослых, в том числе для беременных — препарат «Ультрикс Квадри».

В этом году в Петербурге стоит задача привить 3,23 миллиона жителей города, что составляет 60% населения. План по прививкам почти на 20% превышает прошлогодний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19.

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