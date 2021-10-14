Немецкие ученые исследовали влияние коронавируса на зрение

Ученые отмечают, для лечения органов зрения не понадобятся особые лекарства, подойдут антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Ученые отмечают, для лечения органов зрения не понадобятся особые лекарства, подойдут антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В случаях осложнений на органы зрения ученые советуют наблюдаться у врача, сообщает «ТАСС».

Группа немецких ученых Института Макса Планка установила, что SARS-CoV-2 может поражать органы зрения и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Исследование об этом было размещено в статье электронной библиотеки bioRxiv.

Специалисты подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2 и выяснили, что вирус инфицирует клеточную структуру, а присутствие белков хантавируса SARS-CoV-2 было зафиксировано в клетках сетчатки глаза.

Авторы считают, в фоторецепторах и нервных клетках сетчатки находятся вирусные зоны, что указывает на место размножения коронавируса. Именно это может быть одной из причин, по которой часть пациентов, переболевших новой инфекцией, жалуются на проблемы со зрением.

Ученые отмечают, для лечения органов зрения не понадобятся особые лекарства, подойдут антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2. Исследователи считают, необходимо следить за изменениями сетчатки глаза, чтобы предотвратить возможные последствия перенесенного заболевания.

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