ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире рекордно уменьшилась

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Смертность от COVID-19 сейчас находится на самом низком уровне с начала текущего года. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, число случаев смерти от новой болезни, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год.

Как сообщил ТАСС, Гебрейесус отметил, что при этом данный показатель все еще очень высок – каждую неделю в мире от коронавируса умирает как минимум 50 тысяч человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти не будут принимать чрезвычайных мер, пока врачи справляются с потоком больных коронавирусом.