Пять автомобилей устроили ДТП на Октябрьской набережной

ДТП на Октябрьской набережной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП на Октябрьской набережной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Петербурге на углу Октябрьской набережной и улицы Крыленко произошло массовое ДТП — дорогу не смогли поделить сразу пять легковых авто.

Авария случилась вечером в четверг, 14 октября. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фото, в результате столкновения обошлось без пострадавших, однако «паровозик» полностью перекрыл проезд по левой полосе. Движение оказалось затруднено.

По словам очевидцев, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль полчаса полыхал на Маршала Жукова.