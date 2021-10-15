Вирусолог оценил смертоносный потенциал дельта-штамма COVID в России

Переболевшие или вакцинированные граждане скорее всего легко перенесут COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Переболевшие или вакцинированные граждане скорее всего легко перенесут COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Встреча человека, не имеющего антител, с «дельта»-штаммом коронавируса может быть смертельно опасной. Такое заявление сделал врач-вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, ранее переболевшие или вакцинированные граждане почти наверняка перенесут COVID-19 как обычное ОРВИ.

Как сообщил Life, Скулачев также отметил, что при этом такие люди, не понимая, что болеют коронавирусом, будут разносить инфекцию дальше.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вакцины против коронавируса эффективны против большинства вариантов SARS-CoV-2.