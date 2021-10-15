Заморозки и ночной туман ждут Ленобласть 15 октября

Заморозки и ночной туман ждут Ленобласть 15 октября
Жителей Ленобласти предупредили о тумане. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в последний день рабочей недели будет туманно и прохладно.

В ночь на пятницу, 15 октября, не ожидается существенных осадков, в дневное время в большинстве районов пройдет небольшой, на западе местами умеренный дождь.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода в течение суток будет облачной с прояснениями. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный ночью 3-8 метров в секунду, днем его порывы достигнут 8-13 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам днем пройдет небольшой дождь.

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Заморозки и ночной туман ждут Ленобласть 15 октября
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