В Петербурге в пятницу пройдет небольшой дождь

В Петербурге в пятницу пройдет небольшой дождь
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В пятницу, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам днем пройдет небольшой дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью без существенных осадков.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +3…+5 градусов, днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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