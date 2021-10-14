В Петербурге в пятницу пройдет небольшой дождь

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В пятницу, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам днем пройдет небольшой дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью без существенных осадков.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +3…+5 градусов, днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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