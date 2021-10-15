Полиция проводит проверку после смертельного ДТП с фурой на КАД

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП с фурой на КАД
Водитель погиб. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция проверяет все обстоятельства ДТП с фурой на КАД, в котром погиб один человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария с летальным исходов произошла в 22:15 на внешнем кольце КАД в Приморском района. Автомобиль ВАЗ врезался в остановившийся после ДТП большегруз «Скания», в котором находился 52-летний водитель.

За рулем отечественной машины находился 59-летний уроженец Азербайджана. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте аварии. Больше никто не пострадал.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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