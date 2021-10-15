В Петербурге модернизируют 61 транспортно-пересадочный узел

В Петербурге модернизируют 61 транспортно-пересадочный узел
В городе уже идет работа по созданию сети современных ТПУ городского и пригородного транспорта. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге представили проект обновления устаревшего 61 транспортно-пересадочного узла. Строительство пройдет по схеме частно-государственного партнерства.

Как сообщают «Невские новости», проект обновления представила компания «Мегалайн» в ходе тематического круглого стола, который прошел в Доме архитектора.

Руководитель развития проектов транспортно-пересадочных узлов «Мегалайна» Александр Коломин рассказал, что в работе используется комплексный подход, основанный на детальном анализе текущей обстановки в Северной столицы. По его словам, в городе уже идет работа по созданию сети современных ТПУ городского и пригородного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов рассказал, как продвигается работа по развитию городской транспортной системы.

новости СПб обновление транспортно-пересадочный узел


 

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В Петербурге модернизируют 61 транспортно-пересадочный узел
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