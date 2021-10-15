Девушка из Петербурга обратилась в полицию после избиения и сексуального насилия

Девушка из Петербурга обратилась в полицию после избиения и сексуального насилия
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

Мужчина избил и совершил насильственные действия сексуального характера над своей сожительницей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обратилась 21-летняя петербурженка с Краснопутиловской улицы. Она сообщила, что ее 36-летний сожитель применил физическую силу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Это произошло на дачном участке в садоводстве «Здровье-3» в под Петербургом, где они находились в гостях.

Девушка обратилась в больницу с множественными гематомами лица и тела. Однако заявления в полицию она подавать не стала.

Сожителя опросили в Следственном комитете, а после отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали ведущего инженера, который приставал к семикласснице в метро.

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