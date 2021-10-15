В Петербурге ожидаются дождливые выходные

В субботу, 16 октября, в Петербурге ожидается дождливая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов, днем столбики покажут +7…+9 градусов. Днем пройдет дождь.

Ветер юго-западный, западный сильный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье ожидается похожая погодная ситуация. Днем температура воздуха ожидается на уровне +6…+8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!