Вице-губернатор Петербурга прокомментировал отмену Международного культурного форума

Вице-губернатор Петербурга прокомментировал отмену Международного культурного форума
Сложившуюся ситуацию об отмене форума прокомментировал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Фото: Фото: "ВКонтакте"

Сегодня стало известно об отмене Международного культурного форума, который должен был пройти в Петербурге с 11 по 13 ноября. Сложившуюся ситуацию прокомментировал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Шаг отмены форума сделан с целью борьбы с коронавирусом и напрямую связан с нестабильной эпидемической обстановкой в городе.

«Этот шаг был продиктован нестабильной эпидемической обстановкой. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни», — заявил Борис Пиотровский.

Вице-губернатор города с сожалением подтвердил отмену Международного культурного форума.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решение об отмене мероприятия было принято после проведения консультацией с Роспотребнадзором, правительством России и Петербурга, а также с профессиональным сообществом.

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