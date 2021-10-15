Вице-губернатор Петербурга прокомментировал отмену Международного культурного форума

Сегодня стало известно об отмене Международного культурного форума, который должен был пройти в Петербурге с 11 по 13 ноября. Сложившуюся ситуацию прокомментировал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
Шаг отмены форума сделан с целью борьбы с коронавирусом и напрямую связан с нестабильной эпидемической обстановкой в городе.
«Этот шаг был продиктован нестабильной эпидемической обстановкой. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни», — заявил Борис Пиотровский.
Вице-губернатор города с сожалением подтвердил отмену Международного культурного форума.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что решение об отмене мероприятия было принято после проведения консультацией с Роспотребнадзором, правительством России и Петербурга, а также с профессиональным сообществом.