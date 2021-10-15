Впервые с начала пандемии в России выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 7 925 176 россиян. Фото: pexels

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 7 925 176 россиян. Фото: pexels

Второй день подряд суточная заболеваемость коронавирусом в России обновляет рекорды.

По данным оперативного штаба, впервые за всю пандемию в стране зарегистрировали более 32 тысяч случаев коронавируса за сутки. За день подтвердились 32 196 заражений в 85 регионах. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 31 299 зараженных за сутки.

Суточная смертность от последствий ковида составила 999 человек. Накануне было 985 смертей. Рост летальности наблюдается уже пятый день подряд.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 7 925 176 россиян, из которых 221 313 скончались, 6 960 024 выздоровели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог оценил смертоносный потенциал дельта-штамма COVID в России. По его словам, ранее переболевшие или вакцинированные граждане почти наверняка перенесут COVID-19 как обычное ОРВИ.