В Петербурге за эту неделю освободили 15 незаконно занятых помещений

В Петербурге за эту неделю освободили 15 незаконно занятых помещений, одно из которых "Дом Первого Российского Страхового Общества". Фото: sankt_peterburg.academic.ru

В Петербурге за эту неделю освободили 15 незаконно занятых помещений, одно из которых "Дом Первого Российского Страхового Общества". Фото: sankt_peterburg.academic.ru

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» освободили 15 нелегально занятых городских помещений. Освободить такое количество площадей удалось всего за неделю. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

ККИ и ЦПЭИГИ за текущую неделю освободили 15 незаконно занятых городских помещений, общая площадь которых составила 1700 квадратных метров. Больше всего из освобожденных государственных помещений использовались под размещения офисов фирмы. Также объекты эксплуатировались в жилых и складских целях. Часто изымались квадратные метры в домах, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.

В переулке Пирогова были освобождены сразу 6 помещений, в половине из которых уже были выполнены многочисленные несогласованные перепланировки и переустройство. На улице Шамшева самовольно использовалось 70-метровое помещение, а также нелегально были заняты такие объекты как «Дом И.В. Аничкова» и «Особняк и доходный дом И.Е. Ритинга», «Дом Первого Российского Страхового Общества».

На освобождение помещений всем пользователям был предоставлен достаточный срок, но удовлетворили его не все. На настоящий момент только часть помещений полностью освобождена, опечатана и опломбирована.

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