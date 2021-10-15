Лавров: дети от смешанных браков должны автоматически получать гражданство РФ

Лавров считает, что ребенок обязан сразу получать российское гражданство, где бы семья не проживала. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Лавров считает, что ребенок обязан сразу получать российское гражданство, где бы семья не проживала. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России планируют реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут автоматически получать российское гражданство.

По словам главы МИД, рожденные от смешанных браков дети должны получать гражданство РФ автоматически, на это не должно влиять место их рождения. Об этом Лавров заявил на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров считает, что ребенок обязан сразу получать российское гражданство, где бы семья не проживала, и где бы ребенок ни родился — в России или за рубежом.

Инициативу поддержали в Совфеде. Член международного комитета СФ Сергей Цеков заявил, что идея предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков правильная. Так ребенок сразу попадает под защиту России, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство.