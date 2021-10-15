Более 2 тысяч организаций Петербурга получили иммунный статус «Вакцинирован»

Более 2 тысяч организаций Петербурга получили иммунный статус &#171;Вакцинирован&#187;
Для получения QR-кода с таким статусом доля привитых сотрудников должна составлять не менее 60%. Фото: pixabay

Иммунный статус «Вакцинирован» получили 2 387 петербургский организаций.

Как сообщает пресс-служба Смольного, иммунный статус «Вакцинирован» организациям выдают с июля этого года. Он подтверждает соответствующий уровень защищенности персонала и клиентов от коронавируса. Для получения QR-кода с таким статусом доля привитых сотрудников должна составлять не менее 60%.

Больше всего иммунных статусов получили организации розничной торговли и заведения общественного питания.

Для получения статуса «Вакцинирован» предпринимателям нужно обратиться на портал Центра развития и поддержки предпринимательства. С июля заявки подали 5 604 организации. Доля привитых сотрудников определяется после валидации их сертификатов через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в транспортной отрасли Петербурга от коронавируса привили 80% работников.

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