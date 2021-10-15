В транспортной отрасли Петербурга от коронавируса привили 80% работников

Более 80% сотрудников компаний-перевозчиков привились от коронавируса либо предоставили справку о противопоказаниях к вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Более 80% сотрудников компаний-перевозчиков привились от коронавируса либо предоставили справку о противопоказаниях к вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские предприятия транспортной отрасли выполнили требования Смольного об обязательной вакцинации 80% сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, требования постановления № 121 Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выполнили все городские транспортные предприятия.

Более 80% сотрудников компаний-перевозчиков привились от коронавируса либо предоставили справку о противопоказаниях к вакцинации. Общий процент работников, имеющих антитела к ковиду или медотвод, достиг 86,2% (34,9 тысячи человек из 40,7 тысячи) или 80% без учета лиц с противопоказаниями.

«Сейчас работа транспортного комплекса идет с соблюдением всех противоэпидемиологических мер», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести QR-пропуска для походов в заведения.