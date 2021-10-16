Возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге
От отравления метанолом в Екатеринбурге погибли 18 человек. Фото: Pixabay

От отравления метанолом в Екатеринбурге погибли 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По уточненным данным следственного комитета РФ по региону от отравления метанолом в Екатеринбург умерло 18 человек. На территории Чкаловского района было осуществлен сбыт метилового спирта, который представляет опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате погибло 18 человек.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что недавно, 9 октября, в Оренбургской области от отравления контрафактным алкоголем скончалось 29 человек. В общем количестве пострадало 54 жителя востока области.

гибель людей екатеринбург метанол отравление отравление алкоголем Россия


 

Новости партнеров
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в ...
На воинском кладбище «Корчмино» захоронили останки 103 погибших ...
Двое пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии
В Петербурге на Новоизмайловском проспекте высадили 100 остролистных кленов
В результате столкновения грузовика и автобусов в Нижнем Новгороде ...
В Петербурге похоронили 99-летнюю женщину, собравшую для медиков 4,5 миллиона
Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца на железнодорожных путях ...
В кранах 40-ой больницы в Сестрорецке до сих пор течет только горячая вода