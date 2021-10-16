Возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге

От отравления метанолом в Екатеринбурге погибли 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По уточненным данным следственного комитета РФ по региону от отравления метанолом в Екатеринбург умерло 18 человек. На территории Чкаловского района было осуществлен сбыт метилового спирта, который представляет опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате погибло 18 человек.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что недавно, 9 октября, в Оренбургской области от отравления контрафактным алкоголем скончалось 29 человек. В общем количестве пострадало 54 жителя востока области.