Число погибших от отравления алкоголем в Оренбурге увеличилось до 29 человек

Число погибших от отравления алкоголем в Оренбурге увеличилось до 29 человек
Число погибших от отравления алкоголем в Оренбурге увеличилось до 29 человек. Фото: СУ СК по Оренбургской области

В Оренбургской области от отравления контрафактным алкоголем скончалось 29 человек. В общем количестве пострадало 54 жителя востока области. Об этом сообщает СК РФ.

Все пострадавшие от суррогатного алкоголя, распространяемого в Оренбургской области, находятся в медучреждениях. Жители области пострадали от нелегальной продукции в составе 54 человек. Не выжило 29.

Следствие по делу ведет СК РФ. Сначала следствие задержало семь фигурантов, теперь сообщается о том, что установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления девять человек. Семь из них по решению суда сегодня были арестованы.

Кроме того СК сообщает, что следователи и оперативные работники полиции выявили на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе обнаружили спиртосодержащую продукцию в 11 металлических бочках объемом 200 литров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе расследования дела об отравлении в 11 районах Оренбурга изъяли почти 800 бутылок контрафактного алкоголя.

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