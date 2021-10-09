В Оренбургской области в ходе расследования изъяли 800 бутылок нелегального алкоголя

в 11 районах Оренбурга изъяли 800 бутылок контрафактного алкоголя за два дня в ходе массовых проверок. Фото: pixabay

в 11 районах Оренбурга изъяли 800 бутылок контрафактного алкоголя за два дня в ходе массовых проверок. Фото: pixabay

В ходе расследования дела об отравлении в 11 районах Оренбурга изъяли 800 бутылок контрафактного алкоголя за два дня в ходе массовых проверок. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на сайт ведомства прокуратуры Оренбургской области.

В 11 районах Оренбургской области изъяли около 800 бутылок нелегальной алкогольной продукции. В Соль-Илецке в разных торговых точках было обнаружено изъято 155 бутылок алкогольной продукции, которая была без акцизной марки. В Асекеевском районе было изъято 111 бутылок нелицензированного алкоголя. В Советском районе также была обнаружена алкогольная продукция, продаваемая жителям без лицензии. Там у местного индивидуального предпринимателя было изъято 83 бутылки водки без акцизных марок.

Всего было изъято около 800 бутылок с алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Оренбургской области. Кроме того было выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе изучения алкогольной продукции в Оренбургской области сотрудники полиции на складах и в продовольственных магазинов обнаружили ядовитый для человека метанол.