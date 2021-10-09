В Оренбургской области в спиртосодержащих напитках был обнаружен метанол

В Оренбургской области в спиртосодержащих напитках был обнаружен метанол
Сотрудники полиции в ходе исследования алкогольной продукции со складов и с продовольственных магазинов Оребургской области обнаружили ядовитый для человека метанол. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции в ходе исследования алкогольной продукции со складов и с продовольственных магазинов Оребургской области обнаружили ядовитый для человека метанол. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

В связи произошедшим отравлением в Оренбургской области правоохранительные органы изъяли и осмотрели алкогольную продукцию магазинов в целях ограничения распространения опасных для здоровья контрафактных алкогольных напитков. В алкогольной продукции был обнаружен метанол.

В общей сложности в экспертно-криминалистические подразделения УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2 000 единиц изъятых объектов. Анализ проводят опытные специалисты, откомандированные из областного центра и члены подразделений восточного Оренбуржья.

Сотрудниками полиции в связи с произошедшим отравлением жителей Оренбургской области и в целях недопущения дальнейшего распространения опасных для здоровья контрафактных алкогольных напитков с мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что

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