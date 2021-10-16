В Якутске пациент наркодиспансера убил ножом соседа и ранил пятерых

В Якутске в наркологическом диспансере пациент напал на соседей по палате. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает Минздрав Якутии, при нападении злоумышленник ранил шестерых соседей, одному из них он нанес смертельные травмы. Пострадавших перевели из наркодиспансера в больницу, они находятся под присмотром врачей. В ведомстве принесли извинения родным погибшего, передает РИА Новости.

В следственном управлении СК по республике сообщили, что медперсонал в результате инцидента не пострадал. Нападавший задержан. На месте происшествия работают следователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.