Психиатр заявил, что пандемия спровоцировала рост зависимых от алкоголя

Психиатр заявил, что пандемия спровоцировала рост зависимых от алкоголя
Россияне стали чаще пить не только алкоголь, но и суррогат. Фото: Pixabay

Коронавирусная пандемия спровоцировала рост числа зависимых от алкоголя людей, заявил психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Врач заявил в интервью радио «Говорит Москва», что люди стали чаще употреблять алкоголь из-за тяжелого эмоционального состояния, к которому привела пандемия. По его словам, эта тенденция приобрела глобальный характер и не обошла стороной Россию. Россияне стали чаще пить не только алкоголь, но и суррогат.

Специалист добавил, что употребление спиртного может привести к развитию тревожных и депрессивных расстройств у зависимых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге. На территории Чкаловского района было осуществлен сбыт метилового спирта, который представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

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