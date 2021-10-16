Психиатр заявил, что пандемия спровоцировала рост зависимых от алкоголя

Россияне стали чаще пить не только алкоголь, но и суррогат. Фото: Pixabay

Россияне стали чаще пить не только алкоголь, но и суррогат. Фото: Pixabay

Коронавирусная пандемия спровоцировала рост числа зависимых от алкоголя людей, заявил психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Врач заявил в интервью радио «Говорит Москва», что люди стали чаще употреблять алкоголь из-за тяжелого эмоционального состояния, к которому привела пандемия. По его словам, эта тенденция приобрела глобальный характер и не обошла стороной Россию. Россияне стали чаще пить не только алкоголь, но и суррогат.

Специалист добавил, что употребление спиртного может привести к развитию тревожных и депрессивных расстройств у зависимых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту отравления метанолом 18 человек в Екатеринбурге. На территории Чкаловского района было осуществлен сбыт метилового спирта, который представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.