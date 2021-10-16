В Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что власти не смогли должным образом провести информационную кампанию по вакцинации от коронавируса.
Он написал в своем телеграм-канале, что государство не смогло правильно донести до граждан информацию о борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации.
«Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — убежден Толстой.
Политик считает, что ученым и экспертам не удалось проявиться себя в этом направлении. По его словам, россиянам нужно объяснять, приводить доводы, а не пытаться просто заставить их поверить на слово.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода.