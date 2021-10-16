В Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации

В Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации
Петр Толстой считает, что ученым и экспертам не удалось проявиться себя в этом направлении. Фото: Кремль

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что власти не смогли должным образом провести информационную кампанию по вакцинации от коронавируса.

Он написал в своем телеграм-канале, что государство не смогло правильно донести до граждан информацию о борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации.

«Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — убежден Толстой.

Политик считает, что ученым и экспертам не удалось проявиться себя в этом направлении. По его словам, россиянам нужно объяснять, приводить доводы, а не пытаться просто заставить их поверить на слово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода.

борьба с коронавирусом вакцинация от коронавируса Госдума петр толстой


 

Новости партнеров
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации
Ребенок пострадал в жестком ДТП с самосвалами и «Патриотом» на КАД
Средняя цена новых автомобилей в России превысила 2 миллиона рублей
Россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно
Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября
Иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода
Финляндия ввела двойное ПЦР-тестирования для въезжающих туристов
Психиатр заявил, что пандемия спровоцировала рост зависимых от алкоголя