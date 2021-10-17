Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах

Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах
Также могут могут оштрафовать до 500 рублей за разведение карантинных сорняков. Фото: https://pixabay.com

Юрист Василий Данилов заявил, что существуют случаи, когда дачникам грозит штраф за сорняки на участке.

Если земля находится на территории сельхозназначения, дачник может получить штраф за зарастание половины или большей площади участка полынью, одуванчиком, чертополохами, борщевиком Сосновского. Штраф в таком случае может быть от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Также могут могут оштрафовать до 500 рублей за разведение карантинных сорняков. К ним относятся: амброзия полыннолистная, повилики, амброзия трехраздельная.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 19 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:06.

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