В Петербурге зафиксирован рост числа вакцинируемых

В Петербурге зафиксирован рост числа вакцинируемых
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице продолжается расти число горожан, сделавших прививку от коронавируса.

Так, за пятницу, 15 сентября, первый компонент вакцины, включая «Спутник Лайт», получили 10 838 человек, а вместе со вторым компонентом привито 15 438 человек.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга, за день до этого впервые сделали укол от COVID-19 10 831 человек, а повторно вакцинировались 24 522 горожанина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно. По мнению медиков, это произошло из-за сезонного подъема и дельта-штамма, который считается более заразным по сравнению с другими вариантами COVID-19.

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