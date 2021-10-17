Петербургские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов

Петербургские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов
Помимо заведений общепита, устройства появятся в аэропортах и учебных заведениях. Фото: pixabay

В ресторанах Северной столицы QR-коды привитых от коронавируса посетителей начнут проверять роботы.

Такие роботы также появятся в Москве и Перми. Железные помощники будут перемешаться по залу, общаться с посетителями и проверять их документы.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Промобот», которая представила первого робота для проверки QR-кодов в заведениях общепита и общественных местах, устройство способно перемещаться и общаться с посетителями.

В городе на Неве таким сотрудником обзаведутся в сети «Гуси». Кроме ресторанов, подобные роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге однозначного решения о необходимости введения QR-кодов нет, но в Смольном понимают, что все будет зависит от дальнейшего развития ситуации. Если заболеваемость продолжит расти, исключать такой исход событий нельзя.

QR-код коронавирусная пандемия


 

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