Володин выразил мнение, что за нарушение прав человека можно отзывать Нобелевскую премию мира

Володин выразил мнение, что за нарушение прав человека можно отзывать Нобелевскую премию мира
Вячеслав Володин напомнил, что Альфред Нобель завещал вручать деньги из фонда тем, кто внесет вклад в сплочение народов, сокращение армий и дело мира. Фото: Telegram-канал политика

Вернуть доверие уважаемой премии может возможность отзыва награды, если лауреат замечен в фактах преступлений, нарушений прав и свобод человека, сообщается в Telegram-канале спикера Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что Альфред Нобель завещал вручать деньги из фонда тем, кто внесет вклад в высокие цели, такие как сплочение народов, сокращение армий и дело мира. Российский политик задается вопросом: за какие заслуги премию мира получил Михаил Горбачев, правление, которого привело к распаду СССР? По мнению Володина, это привело к крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века.

Другим примером, указывающим на возможность отзыва премии, Володин называет жестокую политику главы Мьянмы Аун Сан Су Чжи. В 1991 году Аун Сан Су Чжи была вручена премиямира, а в 2018 году правительство Мьянмы, которую возглавляла лауреат, ООН обвинила «в геноциде мусульманской народности рохинджа».

Кроме того, спикер Госдумы напомнил о вручении премии Бараку Обаме. Володин перечислил результаты внешней политики США в период его правления: «арабскую весну», революция в Ливии, конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Если действия лауреата не имеют отношения к мирным инициативам, возможно отозвать премию мира было бы логичным результатом.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. Напомним, Муратову престижная награда была вручена в октябре 2021 года.

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