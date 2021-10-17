Володин выразил мнение, что за нарушение прав человека можно отзывать Нобелевскую премию мира

Вячеслав Володин напомнил, что Альфред Нобель завещал вручать деньги из фонда тем, кто внесет вклад в сплочение народов, сокращение армий и дело мира. Фото: Telegram-канал политика

Вячеслав Володин напомнил, что Альфред Нобель завещал вручать деньги из фонда тем, кто внесет вклад в сплочение народов, сокращение армий и дело мира. Фото: Telegram-канал политика

Вернуть доверие уважаемой премии может возможность отзыва награды, если лауреат замечен в фактах преступлений, нарушений прав и свобод человека, сообщается в Telegram-канале спикера Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что Альфред Нобель завещал вручать деньги из фонда тем, кто внесет вклад в высокие цели, такие как сплочение народов, сокращение армий и дело мира. Российский политик задается вопросом: за какие заслуги премию мира получил Михаил Горбачев, правление, которого привело к распаду СССР? По мнению Володина, это привело к крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века.

Другим примером, указывающим на возможность отзыва премии, Володин называет жестокую политику главы Мьянмы Аун Сан Су Чжи. В 1991 году Аун Сан Су Чжи была вручена премиямира, а в 2018 году правительство Мьянмы, которую возглавляла лауреат, ООН обвинила «в геноциде мусульманской народности рохинджа».

Кроме того, спикер Госдумы напомнил о вручении премии Бараку Обаме. Володин перечислил результаты внешней политики США в период его правления: «арабскую весну», революция в Ливии, конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Если действия лауреата не имеют отношения к мирным инициативам, возможно отозвать премию мира было бы логичным результатом.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. Напомним, Муратову престижная награда была вручена в октябре 2021 года.