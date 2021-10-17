В Ленобласти будет ветрено и дождливо 18 октября

В Ленобласти будет ветрено и дождливо 18 октября
Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник, 18 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода, не обойдется без дождей.

Предстоящей ночью в 47-м регионе столбики термометров остановятся на отметке 0…+5 градусов, днем температура воздуха поднимется до +2…+7.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем будет облачная погода, ночью с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер подует западный, северо-западный с порывами до 6-11 метров секунду, ночью в прибрежных районах порывы до 15 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра

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