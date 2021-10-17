На КАД поймали пьяного водителя каршеринга, катавшегося под чужим аккаунтом

На КАД поймали пьяного водителя каршеринга, катавшегося под чужим аккаунтом
Мужчину задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Утром в пятницу, 15 октября, на Московском шоссе сотрудник полиции остановили каршеринг KIA Rio. За рулем авто находился нетрезвый мужчина.

На съезде с КАД в сторону Пулковского полиция остановила 30-летнего мужчину. Водитель снял каршеринг, воспользовавшись чужим аккаунтом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина завладел иномаркой за четыре часа до задержания у дома №50 по улице Чернышевского. Позже сотрудник каршеринговой фирмы обратился в полицию с заявлением о незаконной аренде под чужим аккаунтом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звенигородской каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти каршеринг новости СПб


 

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