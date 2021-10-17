Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Мурино

Место ДТП в Девяткино. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Место ДТП в Девяткино. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной в Мурино.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 17 октября, у дома №59 на улице шоссе В Лаврики. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковые автомобили заметно пострадали. Одна из машин вылетела на газон с помятым боком. Вторая осталась стоять на проезжей части с разбитым капотом.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Муринской дороге произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись две легковушки. На место происшествия прибыла реанимация и скорая.