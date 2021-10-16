На Муринской дороге произошло серьезное ДТП

Утром 16 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на Муринской дороге в Новой Охте. По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись две легковушки. На место происшествия прибыла реанимация и скорая.

«Лобовое столкновение на Муринской дороге в Новой Охте. Службы уже на месте. Не ясно, где тут так можно разогнаться», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева.